Нижний Новгород, , 12:16 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 октября выявили 1565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1520 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 175 786 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 274 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 169, в Саратовской области — 155, в Оренбургской области — 153, в Пензенской области — 141, в Самарской области — 128, в Удмуртии — 108, в Пермском крае — 106, в Кировской области — 101, в Мордовии — 65, в Башкирии — 58, в Марий Эл — 38, в Чувашии — 35, в Татарии — 34.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 35 350 случаев, в Ульяновской области — 17 395, в Саратовской области — 17 294, в Оренбургской области — 14 485, в Самарской области — 13 314, в Пензенской области — 12 279, в Пермском крае — 11 028, в Кировской области — 9594, в Башкирии — 9398, в Чувашии — 8989, в Татарии — 7618, в Мордовии — 7076, в Удмуртии — 6721, в Марий Эл — 5245.

Полностью выздоровели 139 577 жителей округа, за последние сутки выписаны 1018 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2265 человек, за минувшие сутки скончались 33 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 24 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 33 944 человека, за сутки показатель увеличился на 514 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в России подтверждено 1 326 178 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 13 868 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 031 785 жителей России, за сутки выписаны 7550 человек. 22 966 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 244 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 271 427 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 6074 человека.