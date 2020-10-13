Кемерово, , 12:14 — REGNUM Ректор Кемеровского государственного университета (КемГУ) Александр Просеков сейчас работает дистанционно из-за контакта с пациентом с коронавирусом. Об этом сообщили в вузе.

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«В настоящее время ректор КемГУ ведёт работу дистантанционно. Причина — ранее контактировал с коллегой, у которого подтвердился COVID-19. Как порядочный человек ректор принял решение уйти в дистант», — уточнили А42.RU в КемГУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области за прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 25 населённых пунктах.

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