Москва, , 12:14 — REGNUM На сегодняшний день можно говорить об отсутствии второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире. Об этом сегодня, 13 октября, в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.

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По её словам, на это указывают виды и формы коронавируса.

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — сказала Ницан.

Она добавила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции мониторится на ежедневной основе. На сегодняшний день действительно есть страны, где наблюдается рост числа выявленных случаев инфицирования SARS-CoV2−2, но есть и страны, где идёт снижение этого показателя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что повторный карантин из-за коронавируса может оказаться пагубным для жителей России. По её словам, в октябре реакция на пандемию «не такая, как в феврале». Причина в том, что знания о коронавирусе нового типа позволяют прогнозировать ситуацию. Поэтому, если можно избежать карантина, необходимо это сделать, подчеркнула Вуйнович.

Добавим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что, несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса, речи о блокировке работы предприятий в России не идёт.

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