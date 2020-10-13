Самара, , 12:16 — REGNUM В Самарской области некоторые поликлиники могут перевести на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области, 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По его словам, в настоящее время медицина подвергается большим нагрузкам. Фиксируется рост числа госпитализаций, а также тех, больных, которые лечатся дома. Поэтому, в настоящее время нужно организовать работу с обращениями граждан, чтобы обращения отрабатывались в день их поступления.

Для решения этой задачи с 12 октября министерство здравоохранения региона будет каждый день проводить совещания с участием главных врачей станций скорой помощи и поликлиник. При выявлении неотработанных обращений, специалисты будут принимать соответствующие меры. При этом, возможно, какие-то поликлиники будут переведены на круглосуточный режим работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 128 пациентов с коронавирусом.

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