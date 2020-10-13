Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM В Ленинградской области суд огласил приговор бывшему руководителю ФГУ «Сайменский канал» Евгению Демидову. Мужчина признан виновным в мошенническом хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт оборудования Сайменского канала, проходящего по территории РФ и Финляндии. О приговоре 13 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Преступление было раскрыто органами ФСБ весной 2018 года. По версии следствия, с августа 2013 года по ноябрь 2017 года руководитель ФГУ «Сайменский канал» и его сообщники, выступавшие в качестве подрядчиков, обманным путем похитили более 35 млн рублей из федерального бюджета, которые распределили между собой в оговоренных долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Деньги выделялись по госконтрактам на оплату работ по ремонту 22 светящих навигационных знаков в Сайменском фарватере. Всего работы были оценены в 83,9 млн рублей, из которых похищена почти половина. Расследование уголовного дела, которое уместилось в 70 томах, было завершено в июне 2019 года.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Открыт в 1856 году. Общая протяжённость канала с морским фарватером — 57,3 км, из них Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км.

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