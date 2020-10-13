Стокгольм, , 12:18 — REGNUM Заражение коронавирусом в Стокгольме в основном происходит среди домочадцев, проживающих в одном домовладении с инфицированным человеком. Об этом со ссылкой на заявление главного инфекциониста Стокгольма Марии Ёстлунд сообщила газета Dagens Nyheter.

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»Мы фиксируем продолжающийся заметный рост распространении инфекции в регионе и оцениваем домашнюю изоляцию для тех, кто живет или жил с инфицированным человеком, как эффективную меру по инфекционному контролю в сочетании с постоянным отслеживанием инфекции и проведением тестов», — заявила Ёстлунд.

Напомним, что недавно власти столицы Швеции рекомендовали самоизолироваться дома на 7 дней всем, кто проживает с инфицированным человеком. Однако дети и подростки могут не соблюдать данную рекомендацию и по-прежнему продолжать посещать школьные занятия до тех пор, пока у них не проявятся симптомы заболевания COVID-19.

Подчеркивается, что из детского сада ребенка может забрать только бессимптомный родитель.

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