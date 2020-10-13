Ханты-Мансийск, , 12:16 — REGNUM Двое жителей Дагестана предстанут перед судом в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по обвинению в убийстве бизнесмена весной 2008 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Двое соучастников фигурантов этого дела ранее были признаны виновными и отбывают наказание.

По данным следствия, в декабре 2007 года обвиняемые вместе с двумя соучастниками решили убить бизнесмена из города Когалыма. Расправиться с предпринимателем злоумышленники хотели из мести за то, что тот за несколько месяцев до этого в Махачкале якобы организовал покушение на родственника одного из них. Для этого они приобрели два автомата Калашникова, боеприпасы к ним, устройства бесшумной стрельбы, а также автомобиль ВАЗ.

В назначенный день, 4 марта 2008 года, злоумышленники прибыли к дому бизнесмена в Когалыме. Когда мужчина вышел из подъезда вместе со своим ребенком, двое из них расстреляли свою жертву с близкого расстояния.

Предприниматель получил восемь пулевых ранений и скончался на месте. Затем преступники не менее трех раз выстрелили в водителя бизнесмена, который сидел в машине. Врачам удалось спасти водителя. Ребенок не пострадал.

После убийства обвиняемые с одним из соучастников выбросили оружие и одежду, а позже избавились и от машины. Через несколько дней они покинули город и выехали в Дагестан, где приобрели поддельные паспорта на имена вымышленных граждан. Один из обвиняемых был задержан в октябре 2019 года в Махачкале, второй — в феврале 2020 года в Оренбурге.

Ранее приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа, который вступил в силу в 2009 году, двое соучастников обвиняемых были осуждены к 18-ти и шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.