Москва, , 12:12 — REGNUM Сбой в работе сервиса по передаче данных о сотрудниках, оформленных на удалённый режим работы произошёл из-за большого количества поданных сведений. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

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«Сегодня были моменты перегруза. И сейчас даже такой момент может присутствовать местами. Очень дисциплинированно подошли предприниматели и организации к этой обязанности по указу, за что мы благодарим их», — сказал Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на официальном портале правительства и мэра Москвы mos.ru в разделе, посвящённом предоставлению информации о сотрудников, которые переведены на удалёнку произошёл сбой. Система требовала предоставить данный о СНИЛС даже когда эти сведения работодатели уже указал при регистрации.

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