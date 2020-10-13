Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Шведского телевещателя SVT раскритиковали за публикацию «слезливых историй» на тему иммиграции и беженцев. Так в последнее время стали называть новостной материал шведского средства массовой информации пользователи социальных сетей, которые комментируют новости в режиме реального времени. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Ранее SVT обратил внимание своих зрителей на то, что право остаться на территории Швеции получают не все 100%, а лишь только 80% беженцев. Те, кому отказывают, рискуют быть «убитыми» по возвращении на родину, говорится в материале SVT, затрагивающем иммиграционную ситуацию в Линчёпинге.

Так, из примерно 5300 человек, приехавших в муниципалитет во время кризиса 2015 года, более 20% придется вернуться назад в свои страны. Сами эти факты подаются достаточно взвешенно и холодно, однако они, как подчеркивают пользователи соцсетей, сопровождаются «слезливыми» историями про сострадание и помощь нуждающимся.

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