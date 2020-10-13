Самара, , 12:11 — REGNUM 128 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды: власти вводят ограничения»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 13 314 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней около 80% пациентов — 10 356 человек. На учете у врачей находятся 198 человек.

Отмечается, что по области было проведено 777 809 тестов на коронавирус. За минувшие сутки в регионе не было выявлено ни одной смерти пациентов с COVID-19. А всего по области умерли 209 пациентов с COVID-19.

При этом показатель смертности на 100 тыс. населения по области составил 6,55 (по России — 15,73), а коэффициент летальности в регионе составил 1,57 (в России — 1,73).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области сокращается число свободных коек в COVID-стационарах