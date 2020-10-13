Москва, , 11:56 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский возмущен тем, что стрельбу в Нижегородской области называют «шутинг», передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

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"Прекратите искажать русский язык! Это не безобидно, а очень даже вредно. Вы посмотрите, как пишут о ЧП в Нижегородской области: «произошел шутинг». Какая красивая фраза. Не каждый и поймет, о чем речь. Стрельба произошла! Парень четверых человек и себя застрелил. Это трагедия, кровь, слезы, ужас, а не «шутинг», — рассуждает Жириновский.

Накануне в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.