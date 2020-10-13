Москва, 13 октября 2020, 11:54 — REGNUM В Москве изменился режим работы судов, сообщили в Мосгорсуде.
Решение принято из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Изменения произошли в режиме работы Мосгорсуда, райсудов и мировых судей.
Так, приостановлен личный приём граждан председателями судов. Кроме того, ограничен доступ в залы заседаний лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе сотрудников СМИ.
«Все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием», — цитирует агентство «Москва» представителя Мосгорсуда.
При этом участники процессов обязаны использовать средства индивидуальной защиты.