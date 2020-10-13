Москва, , 11:47 — REGNUM Количественные показатели случаев суточного заражения коронавирусной инфекцией в России намного ниже, чем в целом ряде европейских стран. Об этом сегодня, 13 октября, в ходе Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в РАНХиГС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Так, по её словам, по сравнению с Израилем, где за сутки заражаются 54 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель случаев инфицирования SARS-Cov-2 в России почти в семь раз ниже. Для сравнения: в Бельгии и Франции заболеваемость на 100 тыс. населения за сутки составляет 28 человек, в Нидерландах — 27, в Великобритании — 22, в Испании — 21 человек на 100 тыс. населения.

«Сегодня, даже на подъёме, в Российской Федерации среднесуточный показатель за семь дней, то есть в сутки за семь дней, составляет порядка восемь на 100 тыс. населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше, чуть меньше», — уточнила глава Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 13 октября, в России за минувшие исследования подтвердили 13 868 случаев заражения коронавирусом. Это на 292 случая больше, чем днём ранее, когда выявили 13 592 случая заражения коронавирусом. Данный результат является рекордным за всё время распространения вируса в РФ. Всего в стране за время пандемии было выявлено свыше 1,3 млн случаев заражения SARS-CoV-2.