Чита, , 11:46 — REGNUM Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае создаёт дополнительные трудности для системы здравоохранения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, едва открытый стационар для пациентов с коронавирусом оказался заполнен за три дня.

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Он был организован в выходные на базе наркологического диспансера. На сегодня заняты все 180 коек. За последние двое суток в регионе было выявлено почти 350 новых случаев заражения, а общее число приблизилось к 8 тыс.

«Сегодня на стационарном лечении находятся 1206 человек, еще 1143 получают лечение в амбулаторных условиях. Загруженность коечного фонда достигает 94%. Полностью заняты койки в Борзинской центральной районной больнице и краевом наркологическом диспансере», — отметила глава краевого минздрава Анна Шангина.

Напомним, в связи ухудшением эпидемиологической ситуации региональные власти ранее ввели новые ограничения, в числе которых запрет на массовые мероприятия. Однако, как сообщало ИА REGNUM, губернатор края Александр Осипов не считает их достаточными и предложил подумать над дальнейшим ужесточением мер.

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