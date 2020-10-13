Рязань, , 11:51 — REGNUM 13 октября в Рязанской области выявлен 91 носитель коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три случая больше, чем за предыдущие сутки.

Всего в Рязанской области подтверждено 8990 случаев заражения инфекцией. Ещё 90 положительных тестов направлено в региональный минздрав. С начала пандемии выздоровели 6946 человек.

В больницах находятся 270 пациентов с подтверждённым диагнозом, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены десять человек.