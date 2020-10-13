Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге выбрали подрядчика, который до июня 2022 года спроектирует новый участок первой (красной) линии метрополитена — от действующей конечной станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «Пулково». Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно результатам конкурса, выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта Кировско-Выборгской линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» займется АО «Институт гипростроймост-Санкт-Петербург».

Читайте также: В Смольном обозначили сроки открытия новых станций метро

Работы по проектированию обойдутся заказчику — комитету по развитию транспортной инфраструктуры города — в 36 млн 989 тыс. рублей. Сумма будет поделена на три части и перечислена на счета исполнителя контракта в три этапа: по 5, 9 и 22,7 млн рублей в течение трех лет.

Согласно документам госзакупки, завершить работы по проектированию институт должен к 1 июню 2022 года. Объект проектирования затронет три района города — Кировский, Красносельский и Московский.

Читайте также: В Петербурге закажут проект продления метро до «Пулково»

Напомним, что ранее обсуждалась возможность создания линии «аэроэкспресса» от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала. Однако этот проект был заморожен: его экономическая эффективность вызвала большие сомнения.

Эксперты отмечали, что продолжение линии метро до «Пулково» гораздо более привлекательно для пассажиров и создает возможность развития территорий, на которых появятся новые станции метро.

Читайте также: Смольный перераспределил средства на строительство метро на 1,16 млрд руб

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на год перенесли открытие двух новых станций метро

Читайте развитие сюжета: «Метрострой» Петербурга показал строительство «коричневой» ветки