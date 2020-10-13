Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:44 — REGNUM 12 октября 2020 года в деревне Криушкино городского округа Переславль-Залесский Ярославской области прошли публичные слушания по проекту Генерального плана городского округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В отношении деревни Криушкино проект Генплана предполагает перевод нескольких участков сельхозназначения в границы населенного пункта. По мнению жителей, это даст возможность застраивать заповедные северные берега Плещеева озера.

Публичные слушания в Крикушине

Публичные слушания прошли на улице под дождем, участники жаловались на плохую организацию. В Криушкино не привезли ни столов, ни навесов, ни стендов для демонстрационных материалов. Регистрацию проводили в багажнике автомобиля и на лавочке. Люди также обратили внимание на то, что листы регистрации были не прошиты и не пронумерованы. Не было даже микрофона, поэтому выступавших было очень плохо слышно.

Формальный итог слушаний, зафиксированный в протоколе комиссией, — жители Криушкино большинством голосов поддержали проект Генерального плана городского округа Переславля-Залесского. Однако не всё так просто. Жители деревни и дачники увидели на слушаниях несколько десятков человек, которых они раньше никогда не видели. При регистрации оказалось, что это жители города Переславля-Залесского, которые прибыли в Криушкино для участия в слушаниях.

Всего на слушания зарегистрировалось 167 человек. По данным «Википедии», на 2007 год в деревне было прописано всего 35 человек. Есть ещё собственники из числа дачников, но участвовать могли только те, кто имеет право собственности, но не члены их семей. При регистрации у собственников проверяли документы.

В ответ на вопросы, могли ли в слушаниях принимать участие жители из других населенных пунктов городского округа, Администрация Переславля ссылается на ст. 5 Градостроительного кодекса и утверждает, что участвовать с публичных слушаниях по проекту Генерального плана в любом населенном пункте городского округа могут все жители объединенной территории:

«Проект генерального плана разрабатывался в отношении территории всего городского округа, поэтому принимать участия в слушаниях могут граждане вне зависимости от того в каком населенном пункте городского округа они прописаны или владеют землей, объектами кап строительства, помещениями. Если бы проект разрабатывался только в отношении территории деревни Криушкино, то тогда бы в слушаниях могли участвовать только граждане, прописанные или владеющие землей, объектами капитального строительства или помещениями в деревне Криушкино,» — сообщила администрация Переславля-Залесского.

С свою очередь жители ссылаются на статью 28 Градостроительного кодекса, где речь идёт об особенностях проведения слушаний по документам градостроительного планирования именно в городских округах. В этой статье говорится, что при рассмотрении проектов генеральных планов слушания должны проводиться в каждом населенном пункте муниципального образования, чтобы мнение жителей было учтено полноценно. Жители Криушкино планируют обратиться в прокуратуру с требованием проверить законность проведения слушаний.

По мнению жителей Крникушина, жители Переславля прибыли на слушания за плату, которая составила полторы тысячи рублей за человека. Представители заинтересованных в принятии Генплана собственников также присутствовали на слушаниях. Худшие опасения защитников побережья подтвердились. Владельцы луговин на террасах, спускающихся к озеру, планируют развивать присоединяемые к Криушкино земли как жилой поселок. Другой участок, который также по проекту Генплана станет частью деревни Криушкино, оформляется под комплексное развитие. Заместитель главы администрации Переславля Илья Шеффель пояснил, что здесь могут появиться объекты социальной инфраструктуры, в том числе и детский сад. Впрочем, жители Криушкина Илье Шеффелю не поверили.

«Вы здесь только из-за денег,» — крикнули чиновнику из толпы.

«Мы здесь не только из-за этого,» — ответил Илья Георгиевич, вызвав общий смех собравшихся.

Илью Шеффеля спросили и про городской канализационный коллектор, который проходит по участку, который планируется застраивать жилыми домами — предусмотрены ли обременения для собственника в границах охранных зон коллектора и как это отражается в проекте Генплана. Чиновник не смог ответить на этот вопрос.

В настоящий момент публичные слушания по проекту Генплана в городском округе Переславль-Залесский продолжаются, на этой неделе они пройдут еще в нескольких деревнях и завершатся слушаниями в городе 19 октября. Потом комиссия по проведению слушаний должна будет отработать все замечания и предложения. После этого проект поступит для рассмотрения в Переславскую городскую думу.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Переславля просят Владимира Путина защитить Плещеево озеро