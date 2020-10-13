Уфа, , 11:51 — REGNUM Нарушения при организации горячего питания в школах в Башкирии выявлены во время выездных проверок. Об этом сообщил 13 октября председатель государственного комитета по торговле республики Алексей Гусев на совещании в правительстве региона.

По его словам, с июля по сентябрь текущего года специалисты сделали 146 выездов для проверки социальных учреждений, включая 55 школ в 27 муниципальных образованиях. В сентябре они отобрали и направили в лаборатории 113 образцов пищевых продуктов. При этом 18 образцов не соответствовали нормативным требованиям: были нарушены технологии приготовления, а также зафиксировано недовложение сырья.

В столовых двух школ Буздякского и Иглинского районов было зафиксировано завышение стоимости рационов: фактически стоимость составила 35 рублей вместо 55 рублей. А в столовых восьми школ Дуванского, Мечетлинского, Илишевского, Шаранского, Буздякского и Иглинского районов, а также Уфы проверяющие обнаружили продукты с истекшим сроком годности. Были выявлены и другие нарушения.

По словам Алексея Гусева, родители учеников жалуются на температуру подаваемых блюд, а также на их состав.

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