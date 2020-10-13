Грозный, , 11:42 — REGNUM Бандиты, нейтрализованные сегодня, 13 октября, в ходе спецоперации в Грозном, прибыли в Чечню из-за границы. Их целью были проведение терактов и дезорганизация жизнедеятельности в республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, сообщили правоохранителям о «чужаках» местные жители. Благодаря их бдительности и удалось спланировать спецоперацию.

«Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», — написал чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте».

Кадыров также рассказал, что у бандитов было с собой оружие, средства связи, боеприпасы. Все это изъято с места боестолкновения и исследуется в рамках уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в Октябрьском районе Грозного произошло боестолкновение с бандитами из неизвестной бандгруппы. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. В результате перестрелки были уничтожены четверо боевиков.

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