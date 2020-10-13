Москва, , 11:44 — REGNUM Противопоказаниями для прохождения вакцинации от коронавируса препаратом, разработанным Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», являются тяжелые формы аллергии, а также злокачественные заболевания крови и новообразования, острые инфекционные, неинфекционные и хронические заболевания в стадии обострения. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Помимо этого, указывается, что в случае наличия у человека нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, введение препарата должно быть проведено после того, как у пациента будет нормальная температура.

Кроме того, в качестве противопоказаний также названы первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 13 октября в России за сутки было выявлено 13868 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.