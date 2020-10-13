Поликлиники в Самарской области могут перевести на круглосуточную работу
Некоторые поликлиники могут перевести на круглосуточный режим работы в Самарской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области, 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
По его словам, в настоящее время медицинская сфера подвергается большим нагрузкам.
Коронавирус в Зауралье на 13 октября: 7 заражений, три смерти
В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 выявлен в Кургане, сообщает 13 октября региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 64 случаев.
Вторые сутки в Поволжье выявляют больше 1,5 тысячи заражений коронавирусом
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 октября выявили 1565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1520 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 175 786 случаев.
В Астраханской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 13 октября подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 7879 положительных тестов.
Ректор кузбасского вуза ушёл на «удалёнку» из-за коронавируса
Ректор Кемеровского государственного университета (КемГУ) Александр Просеков сейчас работает дистанционно из-за контакта с пациентом с коронавирусом. Об этом сообщили в вузе.
ВОЗ не видит признаков второй воны пандемии коронавируса в мире
На сегодняшний день можно говорить об отсутствии второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире. Об этом сегодня, 13 октября, в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.
Эффект коронавируса: в шведском Мальмё безработица достигла 16%
В настоящее время в самом южном муниципалитете Швеции Сконе работу не могут найти около 75 000 человек. Больше всего пострадали такие города как Персторп и Мальмё, в котором уровень безработицы находится на отметке в 16%. Об этом сообщило местное издание Sydsvenskan.
По данным газеты, сейчас в Мальмё ищут работу 27 300 человек. Это на 5 200 человек больше, чем в прошлом году. Таким образом, отмечают журналисты, Мальмё возглавляет список шведских городов с самым высоким уровнем безработицы.
В Персторпе, расположенном в 60 километрах севернее Мальмё, безработица среди молодежи и вовсе составила 24,5%.
По данным издания показатели безработицы на юге Швеции «находятся на том же высоком уровне, что и в городах Южной Европы, пострадавших от пандемии коронавируса».
В мэрии Москвы объяснили сбои при оформлении удалёнки для сотрудников
Сбой в работе сервиса по передаче данных о сотрудниках, оформленных на удалённый режим работы произошёл из-за большого количества поданных сведений. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
«Сегодня были моменты перегруза. И сейчас даже такой момент может присутствовать местами. Очень дисциплинированно подошли предприниматели и организации к этой обязанности по указу, за что мы благодарим их», — сказал Лысенко.
В Самарской области за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом
128 человек, инфицированных коронавирусом, выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 13 314 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней около 80% пациентов — 10 356 человек. На учете у врачей находятся 198 человек.
Глава МИД Украины выступил против нового закрытия границ для иностранцев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил против повторного закрытия границ Украины и возвращения граждан страны из-за рубежа.
Перед больницами Кузбасса разворачивают мобильные пункты для пациентов
В Кемеровской области рядом с поликлиниками разворачивают мобильные пункты ожидания приёма врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
В Ростовской области сокращается число свободных коек в COVID-стационарах
В Ростовской области число госпитализированных пациентов с COVID-19 превысило 2 тыс. человек. Днём ранее было занято 1 тыс. 970 коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 октября.
На Ямале за сутки выявлены 158 новых носителей коронавируса
На Ямале за сутки выявили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 октября сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 154 случая.
На Среднем Урале подтвердили ещё шесть смертей от COVID-19
В Свердловской области ещё шесть человек умерли от COVID-19, сообщили в оперштабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
Информация о смертях указана в сводке от 13 октября 2020 года. Показатель смертности остался на уровне предыдущих дней (в информации за 12 октября было четыре случая смерти, 11 октября — пять, 10 октября — шесть).
В Красноярском крае выявлено почти 200 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 184 человек, за весь период — у 21 923. Об этом сообщили 13 октября в краевом оперштабе.
Московские суды снова закрыты для прессы и посетителей из-за SARS-CoV-2
Суды в столице России повторно закрыты для посетителей и представителей прессы из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом 13 октября сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.