Москва, , 11:40 — REGNUM В России продолжает расти количество выявленных случаев коронавируса. 13 сентября их было 5670, спустя месяц 13 октября за сутки зафиксировали уже 13 868 случаев.

За последние дни побит суточный рекорд выявленных случаев — 15 мая в России было выявлено 11,6 тысяч случаев, после чего пандемия пошла на спад.

Увеличилось и число активных случаев — за месяц оно выросло на 100 000 человек и достигло 270 000.Рост числа зараженных вынуждает власти регионов разворачивать дополнительные койки и расширять запасы медикаментов, так в Санкт-Петербурге под прием пациентов с COVID перепрофилировали госпиталь ветеранов, полевой госпиталь развернут в павильоне «Ленэкспо»

Руководство Роспотребнадзора заявляет, что речи о блокировке работы предприятий в России пока не идёт. В ряде областей России медики просят жителей, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы, чтобы помочь другим пациентам в лечении болезни.

Регионы постепенно ужесточают ограничения, переводя часть сотрудников на удаленную работу. Восстанавливается деятельность волонтерских организаций, помогающих уязвимым группам людей во время борьбы с пандемией.