Омск, , 11:39 — REGNUM По состоянию на 12 октября в Омской области на карантин по коронавирусу полностью закрыто пять образовательных организаций — адаптивная школа-интернат № 5 и школа № 36 в Омске, Петровская школа № 2 в Омском районе, Сосновская школа в Таврическом районе и Шербакульский лицей. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в региональном министерстве образования.

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Отдельные классы закрыты в десяти образовательных организациях Омска (адаптивная школа и девять общеобразовательных) и в семи сельских школах в Азовском, Знаменском, Марьяновском, Омском, Тюкалинском и Черлакском районах.

Также на карантин по коронавирусу закрыт Муромцевский детский сад № 8, отдельные группы в детсаду № 32 Омска и детсаду № 4 Калачинска.

Учреждения, в которых закрыты отдельные классы, продолжают работать в очном формате, в них провели дезинфекцию. Дети из закрытых классов учатся в дистанционном формате.

На карантин по ОРВИ закрыты отдельные классы в четырёх образовательных организациях Омска и Омского района, а также детсад «Буратино» в Шербакульском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области 83 класса в 33 школах перешли на очную форму обучения.

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