Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области суточная смертность от COVID-19 остаётся на прежнему уровне. За истекшие сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 13 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 58 до 84 лет и пятеро мужчин — от 60 до 83 лет. У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 605 пациентов с COVID-19.

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