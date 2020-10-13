Оренбург, , 11:39 — REGNUM В Оренбургской области жителям, чей текст на коронавирус оказался положительным, будут доставлять молочную продукцию на дронах. Столь необычный способ доставки решил использовать один из местных производителей.

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Компания отметила, что минимальная сумма заказа должна составлять не менее 500 рублей. Количество доставок ограничено, но при необходимости акцию продлят.

Напомним, в регионе ухудшается эпидситуация. Ежедневно область ставит новые антирекорды по суточному приросту выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 14 495 носителей SARS-CoV-2.

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