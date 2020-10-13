Москва, , 11:38 — REGNUM Лицам, имеющим хронические заболевания, острые заболевания и тяжёлые формы аллергии, разрешается вакцинироваться от коронавируса только после выздоровления или ремиссии болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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"Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии», — говорится в сообщении.

В список противопоказаний также входят первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования и беременность либо период грудного вскармливания.

Кроме того, вакцина не применяется лицам младше 18 лет.

Отмечается, что в случае нетяжёлой ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта прививку можно делать после нормализации температуры тела.