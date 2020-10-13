Джакарта, , 11:37 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможных последствиях проливных дождей в декабре 2020 года — феврале 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

В целом, сезон дождей в Индонезии начнется уже в ноябре, особенно на западном побережье Суматры, Явы и западного Папуа.

В агентстве прогнозирует, что 27,5% районов Индонезии будут переживать сезон дождей с уровнем осадков выше нормы.

Президент Индонезии Джоко Видодо также попросил различные стороны предпринять шаги для предупреждения бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальной полиции Индонезии заявили, что 71 полицейский был ранен во время проведения демонстрации против закона о создании рабочих мест.

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