Москва, , 11:34 — REGNUM Государственная инспекция по недвижимости отменила плановые проверки московского бизнеса, сообщил 13 октября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Мораторий будет действовать до конца 2020 года.

«В этом году в период временных ограничений было принято решение отменить все плановые проверки до конца года. Сегодня из плана проверок исключены более 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — рассказал Ефимов.

По его словам, в год в столице проводится примерно 150 таких проверок.

Также до конца года решено отменить те внеплановые проверки, которые касаются контроля за устранением ранее выявленных нарушений. Исключением станут только проверки, проведение которых согласовано с прокуратурой, а также после чрезвычайных ситуаций, в которых нанесён вред жизни и здоровью граждан.