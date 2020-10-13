Волгоград, , 11:48 — REGNUM 165 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 13 октября, это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Общее количество выявленных носителей коронавируса достигло 16 тыс. 955. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 4843 взрослых и 71 ребёнок. Выздоровели 14 тыс. 684 человек, из них 110 выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё четыре человека. Всего в регионе зарегистрировано 165 летальных исходов.