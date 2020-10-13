Оренбург, , 11:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 13 октября, зафиксировано 153 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Оренбуржье ежедневно бьет антирекорд по числу выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом. Со второй половины сентября в регионе суточный показатель стабильно превышает сто случаев и становится все больше и больше.

С конца марта в области выявлено 14 495 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 13 055 человек (за последние сутки — 87). От последствий коронавирусной инфекции скончались 90 пациентов, в том числе один за последние сутки.

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