Саратов, , 11:35 — REGNUM От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области скончались два пациента. О новых летальных исходах сообщает облминздрав 13 октября.

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На пятые сутки заболевания был госпитализирован в больницу 58-летний мужчина, страдающий артериальной гипертензией. В ходе обследования у больного выявили интерстициальную вирусную пневмонию. В дальнейшем в динамике произошло нарастание процесса до 100% поражения легких. Мужчина был подключен к аппарату ИВЛ на протяжении 13 суток.

Вторая погибшая — 78-летняя одиноко проживающая женщина. За медицинской помощью не обращалась, скончалась дома. В результате патологоанатомической экспертизы установили, что смерть наступила от коронавирусной инфекции, осложнившейся респираторным дистресс-синдромом и дыхательной недостаточностью. Кроме этого, погибшая страдала ишемической болезнью сердца, атеросклерозом аорты и коронарных сосудов.

Всего с начала пандемии от COVID-19 погибли 126 жителей Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 13 октября коронавирус выявлен у 17 294 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 155 жителей региона. Накануне инфицирован был 141 пациент. Выздоровели с начала пандемии 11 660 человек, за сутки — 108 пациентов.

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