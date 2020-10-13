Москва, , 11:31 — REGNUM Почти половина жителей России (45%) не считают необходимым проходить ежегодную вакцинацию от гриппа. Это следует из обнародованных 13 октября результатов опроса рекрутингового портала Superjob.Ru.

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По данным исследования, на вопрос: «Как вы считаете, нужно ли (при отсутствии противопоказаний) ежегодно делать прививку от гриппа?», 45% респондентов заявили, что не считают это необходимым, 23% затруднилось ответить на данный вопрос и только 32% сказали, что считают ежегодную прививку от гриппа необходимой.

При этом указывается, что доля мужского населения страны, не считающего необходимым ежегодно прививаться от гриппа, незначительно ниже (44%) в сравнении с женской частью жителей РФ (46%).

В то же время указывается, что число граждан РФ, которые позитивно относятся к вакцинации от гриппа, выросло в сравнении с 2016 годом, когда положительно на данный вопрос ответили только 28% респондентов.

Уточняется, что данный опрос был проведен во всех субъектах РФ и в нём приняло участие 1600 респондентов из числа экономически активного населения России в возрасте старше 18 лет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в рамках продолжающейся в России вакцинации от гриппа привились уже 23,6% населения всей страны.