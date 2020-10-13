Грозный, , 11:25 — REGNUM Ликвидированная в ходе спецоперации в Чечне бандгруппа планировала проведение ряда терактов на территории региона. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя спецоперацию в Грозном, которая была проведена по решению оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона»,— написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее намерения боевиков о совершении преступлений террористической направленности подтвердили в НАК. По данным ведомства, в Октябрьском районе города Грозного были обнаружены неизвестные лица, которые обосновались в одном из частных домов и планировали теракты на территории республики.

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