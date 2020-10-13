Москва, , 11:20 — REGNUM Так называемый налог на бездетность, с предложением о введении которого выступила общественная организация «Совет матерей», это в чистом виде способ психологического давления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил экономист Михаил Хазин.

«Я возражать не буду, — сказал он. — Это в чистом виде способ психологического давления, связанный с тем, что у нас очень низкая рождаемость. Не такая низкая, как в Германии, но все равно низкая. [Введение такого налога подразумевает, что] вы все время капаете людям на голову: «Вы отказываетесь от детей, вы отказываетесь от детей…» Дело в том, что очень многие люди склонны все проблемы откладывать на потом, так как «сейчас не очень удобно». А после выясняется, что «потом» как-то не получилось. И по этой причине, чтобы люди не откладывали на потом, это надо сопровождать разного рода стимулированиями, квартирами, льготными, а то и бесплатными ипотеками и много еще чем».

При этом Хазин подчеркнул, что состояние общества, в том числе демографическое, это дело всего общества, а вовсе не каждого конкретного гражданина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против введения в РФ налога на бездетность выступил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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