Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело о смертельной аварии, в результате которой на месте погибла женщина-пешеход, а также пострадали пассажиры автомобиля — женщина с младенцем. Виновником ДТП оказался 18-летний уроженец одной из северокавказских республик, не имеющий водительских прав. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.

ДТП произошло вечером 11 октября на пересечении пр. Большевиков и ул. Тельмана в Невском районе Петербурга. Молодой человек, 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, женщину 1984 года рождения, после чего столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Пешеход скончалась, пассажиры иномарки, 27-летняя женщина и 11-месячная девочка, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Виновник аварии также получил травмы средней степени тяжести.

Как выяснилось, за рулём автомобиля ВАЗ находился 18-летний студент колледжа Юсуп, у него нет водительских прав, а машина принадлежит его брату. Скорость «Лады» в момент наезда на женщину, переходившую дорогу на зелёный свет, была около 100 км/ч.

«Погибшей оказалась 36-летняя мать троих несовершеннолетних детей, проживающая в Петербурге. Вместе с мужем они возвращались домой из гостей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»), он допрошен, ему предъявили обвинение и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

«Сегодня следователи намерены ходатайствовать в суде Невского района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в Главке МВД.

Напомним, в мае 2020 года в центре Петербурга по вине таксиста на глазах двоих маленьких детей погибла женщина.

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