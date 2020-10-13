Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области продолжается рост новых случаев заражения коронавирусом. Так, за последние сутки положительный результат теста получили 277 человек. Днём ранее суточный прирост составил 274 случая, передаёт ИА REGNUM 13 октября.

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За истекшие сутки несколько сократился процент заболевших COVID-19 пожилых граждан старше 66 лет (27,4%), про этом возрос показатель заболеваемости детей — до 9,4%.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии достигло 25 тыс. 175 человек.

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