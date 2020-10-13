Кинешма, Ивановская область, , 11:19 — REGNUM Следственный комитет РФ по поручению председателя Александра Бастрыкина проводит проверку деятельность схиархимандрита ИА REGNUM в Свято-Никольской обители Ивановской области. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

К Бастрыкину обратился депутат Госдумы, сообщивший о возможных нарушениях. Жительница Ивановской области пожаловалась депутату на то, что прибывающим к схиархимандриту паломникам ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, вымогают имущество и не дают покинуть обитель.

Организована доследственная проверка, достоверность этой информации устанавливается.

Свято-Никольская церковь является популярным местом паломничества, а его настоятеля называют старцем и «великим схимником, круглогодично находящимся в строжайшем посте и молитве». По данным ИА REGNUM, при этом официальная позиция Кинешемской епархии заключается в том, что схиархимандрит Иоанникий является настоятелем прихода, а не «благодатным старцем», а Никольский храм является приходским храмом, а не обителью или монастырём.

«Зная нездоровую обстановку, сложившуюся вокруг этого священника, думаю, что мало найдется пастырей, которые отправят в Чихачево своих прихожан или же духовных чад. А те, кто едут на свой страх и риск рискуют своим духовным, психическим, а порой и физическим здоровьем», — заявлял в 2017 году руководитель пресс-службы Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов.