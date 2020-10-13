Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM Шестеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о пяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 624 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум двух месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в области выявили 274 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки за последние 2,5 месяца. Накануне сообщалось о 271 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 35 350 случаев.

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