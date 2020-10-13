Махачкала, , 11:27 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 13 октября, превысило 14,5 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 85 человек, что на три больше, чем днем ранее.

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Накануне в Дагестане в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 78 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике переболели почти 12,7 тыс. человек с COVID-19, или около 87,5% инфицированных.

Накануне в Дагестане скончались шесть носителей коронавируса. К настоящему времени в республике, по официальным данным, умерли уже 690 человек с COVID-19, что является четвертым показателем среди субъектов РФ.