Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM Нетерпимость не поможет решить проблему соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сказал главный психотерапевт Свердловской области, руководитель областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель на пресс-конференции.

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Психотерапевта спросили, поддерживает ли он требование о «создании атмосферы нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований». Цитата взята из указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о «режиме повышенной готовности».

«Нетерпимость в любом случае не является конструктивным способом решения проблем», — ответил Перцель.

Врач добавил, что «не совсем правильно», когда жители берут на себя контроль за ношением масок окружающими людьми. Этим должны заниматься хозяева площадок, где действуют санитарные требования, уверен психотерапевт.

А главный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач Свердловской областной психиатрической больницы Олег Сердюк отметил, что нужно соблюдать меры безопасности для сохранения своего здоровья.

«Избегать конфликтов, наверное, путь наиболее правильный. Конфликтовать на почве того «ты в маске, я не в маске», наверное, неверно. Проще отойти от человека, который не в маске, и спокойно продолжить свой путь», — считает психиатр.

Как сообщало ИА REGNUM, также свердловский губернатор потребовал ужесточить требования по контролю за ношением масок. В регионе проходят соответствующие рейды с участием полиции и санврачей.