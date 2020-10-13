Москва, , 11:20 — REGNUM Приостановка испытаний вакцины от коронавируса компанией Johnson & Johnson, в связи с «необъяснимой болезнью» одного из добровольцев, вызвала споры среди пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 13 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие пользователи выразили поддержку американской фармацевтической компании в их решении разобраться со случаем заболевания. Они уверены, что так и должны поступать ответственные производители вакцин, чтобы не допустить вреда при массовом использовании своего лекарства.

«Побочные явления есть всегда и у всех. Другое дело — степень их опасности и продолжительность. У Российской вакцины, судя по российским данным (иных у нас и нет), всё удовлетворительно. А решение о приостановке испытаний было принято не понятно пока почему. Если рога выросли, а не копыта, то это в порядке вещей», — пишет пользователь под псевдонимом «Фома Брут». Здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Часть людей посчитала указать на излишнюю поспешность властей России в применении к своему населению отечественной вакцины от коронавируса. По мнению комментаторов, следовало бы уделить исследованию вакцины больше времени.

«Так и должно быть. Появилась побочка хотя бы у одного испытуемого, значит надо остановиться и проверять», — пишет Анатолий Б.

Другие попытались объяснить, почему российская вакцина появилась быстрее американской. По их видению, роль здесь играет разный подход к изготовлению лекарства.

«Институт Гамалеи разрабатывал вакцину на основе ранее разработанных субстанций от Эболы. Поэтому он сделал вакцину быстрее. Фармацевты Johnson & Johnson не имеют подобной базы, но будут более тщательно исследовать побочные явления и не выпустят заведомо вредоносное зелье. В итоге вакцина их будет качественнее», — поделилась мнением Татьяна М.

Нашлись и те, кто увидели в действиях американской компании показательные решения с целью убедить людей в безопасности своей вакцины. На самом деле, уверены данные пользователи, в США давно пренебрегают безопасностью своих лекарств, а данные меры вызваны конкуренцией на рынке вакцин от COVID-19 с российскими производителями.

«Показуха, чтобы результат нулевой скрыть. Компании США никогда побочки не останавливали в разработке вакцин. Таже вакцина от Денге. Или аналог мельдония, который разрешён в США для спортсменов, и который разрушает напрочь сердце», — пишет Олег С.

Напомним, 13 октября стало известно, что компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса в связи с заболеванием одного из добровольцев.