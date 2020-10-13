Волгоград, , 11:44 — REGNUM За нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства к административной ответственности привлекли директора спортивного комплекса в Волгограде. У трёх спортсменов был выявлен коронавирус, а руководство бассейна не предприняло достаточных мер для дезинфекции объектов, сообщили ИА REGNUM 13 октября в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

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Инфекцию подтвердили у участников тренировочных мероприятий по программе Всероссийской федерации плавания «Я стану чемпионом» и «Переходный состав» в августе 2020 года во время планового медицинского обследования. Роспотребнадзор начал эпидрасследование, в ходе которого был выявлен ряд нарушений. Так, лица, контактировавшие с заразившимся и проживающие с ним на одной территории, не были изолированы, отсутствовало меднаблюдение за потенциальными носителями инфекции. После отъезда заразившихся спортсменов в спорткомплексе не провели заключительную дезинфекцию и не обеззаразили воздух, в гостинице также не соблюдались эпидемиологические меры.

Директор ООО «Управляющая компания «СПК «Искра» свою вину признал полностью и заверил, что все выявленные нарушения устранены. Постановлением Краснооктябрьского районного суда Волгограда руководителю назначен административный штраф в размере 25 тысяч рублей. Решение ещё может быть обжаловано.