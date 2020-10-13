Москва, , 11:05 — REGNUM В московские больницы за последние сутки с коронавирусной инфекцией доставили 12 587 пациентов. Об этом 13 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«За сутки госпитализировано 1258 пациентов», — говорится в информации. Днём ранее стационарное лечение потребовалось 917 пациентам.

Отмечается, что 297 пациентов московских клиник находятся на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили 4618 случаев заражения коронавирусом.