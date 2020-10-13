Пенза, , 11:06 — REGNUM В Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал 13 октября исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов.

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Согласно документу, режим повышенной готовности в регионе продлен до 29 октября включительно без изменений.

ИА REGNUM напоминает, до сегодняшнего дня режим повышенной готовности продлевался неоднократно и действовал в Пензенской области до 15 октября. В регионе введен масочный режим в транспорте и общественных местах, разрешены занятия спортом на улице, возобновлена работа спортобъектов, допускаются пешие прогулки.

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