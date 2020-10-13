Ульяновск, , 11:03 — REGNUM В Ульяновской области суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом вдвое превышает число выздоровевших — соответственно 169 и 86. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 13 октября, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждено 17 395 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 169.

Переболели COVID-19 в Ульяновской области 14 156 пациентов, или 81,4%. Из них за последние сутки сняты с наблюдения в связи с выздоровлением 86 человек, продолжают лечение 3049 пациентов с коронавирусом.

По данным штаба, в Ульяновской области за последние сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 190 человек с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается прививочная кампания. Всего регионе планируется привить более 600 тыс. жителей. По данным на 12 октября, в регионе вакцинировано против гриппа 248 588 человек, в том числе 61 936 детей.

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