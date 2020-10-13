Москва, , 10:59 — REGNUM В нынешних условиях пандемии коронавируса в России удалось организовать безопасные условия для функционирования школ и обучения детей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

"С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. <…> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех», — сказала Попова.

По её словам, дети на сегодняшний день «прекрасно ходят в школу» и «проходят фильтры» на входе в общеобразовательное учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России выявили 13 868 новых случаев коронавируса.