Пятигорск, Ставропольский край, , 11:44 — REGNUM Завершено расследование уголовных дел против двоих жителей Северного Кавказа, которые обвиняются в финансировании терроризма. Материалы направлены в суд для рассмотрения, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

Обвиняемыми являются Рахматулла Арсланбеков из Кизлярского района Дагестана и Ринат Сулейманов из Степновского района Ставропольского края. Установлено, что с августа 2014 по март 2017 года они по просьбе знакомых жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Дагестана перевели на их банковские карты более 106 тыс. рублей и 600 долларов, соответственно.

Вместе с тем, как считает следствие, Арсланбеков и Сулейманов знали, что знакомые, которым они перевели деньги, на территории Сирии участвуют в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уголовные дела с утвержденным обвинительными заключениями направлены в Южный окружной военный суд.