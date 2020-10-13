Ижевск, 13 октября 2020, 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне также сообщалось о двух летальных случаях.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»
Умерла 89-летняя женщина, а также 88-летний мужчина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.
Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 121 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в регионе выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 108 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6844 случаев.
Читайте также: В Удмуртии выявили 123 случая заражения коронавирусом