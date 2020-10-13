Ижевск, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне также сообщалось о двух летальных случаях.

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Умерла 89-летняя женщина, а также 88-летний мужчина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 121 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в регионе выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 108 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6844 случаев.

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