Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Количество граждан США, желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, на сегодняшний день составляет 50%. Это следует из обнародованных 13 октября результатов опроса, который провела социологическая служба Gallup.

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При этом в опросе, который был проведен на эту же тему в июле, число готовых пройти вакцинирование американских граждан составляло 61%. Такое снижение, по мнению социологов, связано с тем, что многие жители США разуверились в качестве создаваемой в стране вакцины от SARS-CoV-2.

Также, как указывают эксперты Gallup, наибольший интерес к прохождению вакцинации выказывает возрастная группа от 18 до 34 лет (62%), а в наименьшей степени заинтересованы в получении прививки люди возрастом от 35 до 54 лет (44%). При этом мужская часть населения США (56%) в большей степени готова к вакцинации по сравнению с женской (44%).

Кроме того, уточняется, что опрос был поведен в период с 14 по 27 сентября текущего года и в нем приняли участие примерно 2,7 тыс. граждан США, достигшие совершеннолетия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского университет Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено 7 804 336 случаев заражения SARS-CoV-2.