Варшава, , 10:55 — REGNUM Директора ряда польских образовательных учреждений самостоятельно, без соответствующего решения министерства здравоохранения республики, ввели дистанционное обучение для учеников. Причина — пандемия коронавируса. Об этом передает Dziennik.

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О данной проблеме и возможных последствиях таких самовольных решений журналистам сообщила Магдалена Касзуланис, член Союза польских учителей. Она указывает, что к текущей ситуации привело несогласие большой части учительского сообщества с решением минздрава пока не переводить обучение в школах в удаленный формат, даже в условиях массового выявления заражений в данных учреждениях образования.

По мнению Касзуланис, директор несет ответственность за безопасность и здоровье учеников, поэтому решение ряда руководителей школы было оправданным. «Если директор видит угрозу, он должен отреагировать. Особенно если он знает, что школа — небезопасное место», — говорит Касуланис.

Учитель также добавляет, что такие решения поддерживают и родители, которые не согласны с решениями минздрава. «Они знают, что, например, их дети контактировали с учениками из классов, находящихся на карантине, и что против них не было принято никаких мер. Некоторые родители решаются на самовольный карантин и перестают водить детей в школу. А при дистанционном обучении все дети временно продолжат учебу удаленно», — заявила член Союза учителей.

По мнению юристов, правовые последствия данных самовольных решений должны быть решены на Попечительском совете, куда теоретически могут вызвать директора и потребовать возвратить занятия в законное русло. В противном случае Попечительский совет имеет полномочия уведомить о происходящем надзорный орган, который предпримет дальнейшие шаги в разбирательстве ситуации. Вплоть до увольнения директора.